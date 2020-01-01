Токеномика на Spunk (SPUNK) Открийте ключова информация за Spunk (SPUNK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Spunk (SPUNK) Spunk Bot is a decentralized spot margin trading Telegram bot, built on Solana. Spunk is the utility token, to which all fees are converted within the bot. When users use Spunk Bot, it instantly converts into Spunk. If the user holds Spunk, the fees are charged in Spunk instead. Users can borrow collateral to trade low/mid-cap tokens on Solana. Users can borrow collateral to increase their position size while trading tokens on Solana. Официален уебсайт: https://spunk.lol

Токеномика и анализ на цената за Spunk (SPUNK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Spunk (SPUNK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.49K Общо предлагане: $ 983.01M Циркулиращо предлагане: $ 876.16M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.79K Рекорд за всички времена: $ 0.00433601 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Spunk (SPUNK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Spunk (SPUNK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SPUNK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SPUNK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SPUNK, разгледайте цената в реално време на токените SPUNK!

