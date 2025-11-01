Информация за цената за SprotoStrategy (SPRSTR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +3.05% Промяна на цената (7д) +3.05%

Цената в реално време за SprotoStrategy (SPRSTR) е--. През последните 24 часа SPRSTR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPRSTR е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPRSTR има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +3.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SprotoStrategy (SPRSTR)

Пазарна капитализация $ 13.68K$ 13.68K $ 13.68K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 13.68K$ 13.68K $ 13.68K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на SprotoStrategy е $ 13.68K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SPRSTR е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 13.68K.