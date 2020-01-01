Токеномика на Spring Staked SUI (SSUI) Открийте ключова информация за Spring Staked SUI (SSUI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Spring Staked SUI (SSUI) SpringSui is a Liquid Staking Token (LST) developed by Suilend, a defi super app on Sui. It offers significant improvements over existing LSTs, most notably instant unstaking. Instant unstaking allows for infinite liquidity when unstaking, enhancing safety by reducing the risk of depegging. In the future, other teams will be able to deploy their own LSTs on the platform permissionlessly and at no cost using the SpringSui Standard. Официален уебсайт: https://springsui.com/ Купете SSUI сега!

Токеномика и анализ на цената за Spring Staked SUI (SSUI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Spring Staked SUI (SSUI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 32.27M $ 32.27M $ 32.27M Общо предлагане: $ 8.30M $ 8.30M $ 8.30M Циркулиращо предлагане: $ 8.30M $ 8.30M $ 8.30M FDV (оценка при пълна реализация): $ 32.27M $ 32.27M $ 32.27M Рекорд за всички времена: $ 18.79 $ 18.79 $ 18.79 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 Текуща цена: $ 3.89 $ 3.89 $ 3.89 Научете повече за цената на Spring Staked SUI (SSUI)

Токеномика на Spring Staked SUI (SSUI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Spring Staked SUI (SSUI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SSUI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SSUI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SSUI, разгледайте цената в реално време на токените SSUI!

Прогноза за цената за SSUI Искате ли да знаете какъв път може да поеме SSUI? Нашата страница за прогноза за цената SSUI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SSUI сега!

