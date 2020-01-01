Токеномика на SPOT AI ($SPOT)
Информация за SPOT AI ($SPOT)
SPOT AI is a groundbreaking Buybot, Sniper Bot, and Trending channel, developed for the SUI network, designed to enhance and streamline your trading experience, and we have future utilities. SPOT AI is designed with growth in mind. Here is a glimpse of what the future holds:
Advanced Analytics: AI-driven predictive models to provide highly accurate market forecasts.
Multi-Network Expansion: Support for additional blockchain networks beyond SUI, including Ethereum and Solana.
Social Trading Features: Introduce community-driven insights where users can share and discuss strategies.
Gamification and Rewards: Daily, weekly, and monthly challenges with leaderboard rankings.
Enhanced Security Measures: AI-powered threat detection and multi-signature wallet integration.
Токеномика и анализ на цената за SPOT AI ($SPOT)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SPOT AI ($SPOT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на SPOT AI ($SPOT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на SPOT AI ($SPOT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой $SPOT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой $SPOT токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на $SPOT, разгледайте цената в реално време на токените $SPOT!
Прогноза за цената за $SPOT
Искате ли да знаете какъв път може да поеме $SPOT? Нашата страница за прогноза за цената $SPOT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.