Информация за Sports Analyst AI (SPORT) Staicy Sport is an AI Agent created within the Creator.Bid ecosystem. Staicy is a cutting-edge AI model providing you with hyper-accurate insights, commentary & predictions on your favorite sporting events! The sports betting industry has seen exponential growth in recent years, fueled by the rise of online betting platforms and increased accessibility. Despite this growth, many traditional betting models remain opaque, relying heavily on subjective analysis and outdated systems. AI Agent Staicy Sport addresses these challenges by introducing an innovative, AI-driven approach to sports betting. Официален уебсайт: https://staicy.ai/ Бяла книга: https://staicysport.gitbook.io/staicysport Купете SPORT сега!

Токеномика и анализ на цената за Sports Analyst AI (SPORT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sports Analyst AI (SPORT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 781.91K $ 781.91K $ 781.91K Общо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Циркулиращо предлагане: $ 20.82M $ 20.82M $ 20.82M FDV (оценка при пълна реализация): $ 788.71K $ 788.71K $ 788.71K Рекорд за всички времена: $ 0.06956 $ 0.06956 $ 0.06956 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02445018 $ 0.02445018 $ 0.02445018 Текуща цена: $ 0.03755745 $ 0.03755745 $ 0.03755745 Научете повече за цената на Sports Analyst AI (SPORT)

Токеномика на Sports Analyst AI (SPORT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sports Analyst AI (SPORT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SPORT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SPORT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SPORT, разгледайте цената в реално време на токените SPORT!

Прогноза за цената за SPORT Искате ли да знаете какъв път може да поеме SPORT? Нашата страница за прогноза за цената SPORT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SPORT сега!

