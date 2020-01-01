Токеномика на Sport Bettor AI (ZEBRO) Открийте ключова информация за Sport Bettor AI (ZEBRO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sport Bettor AI (ZEBRO) Sport Bettor AI is a virtual agent built on the virtual stack. The agent makes predictions on Twitter using G.A.M.E., from sports data sets. $ZEBRO is the token. Zebro predictions currently focuses on major sports. The Sports Bettor AI agent launched in November 2024 and is now in the sentient category on Virtual protocol. To request sports predictions, simply tag ZebroAI account on twitter with the game and prediction request. Официален уебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/4065 Купете ZEBRO сега!

Токеномика и анализ на цената за Sport Bettor AI (ZEBRO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sport Bettor AI (ZEBRO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 96.42K $ 96.42K $ 96.42K Общо предлагане: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M Циркулиращо предлагане: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M FDV (оценка при пълна реализация): $ 96.42K $ 96.42K $ 96.42K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Sport Bettor AI (ZEBRO)

Токеномика на Sport Bettor AI (ZEBRO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sport Bettor AI (ZEBRO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZEBRO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZEBRO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZEBRO, разгледайте цената в реално време на токените ZEBRO!

Прогноза за цената за ZEBRO Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZEBRO? Нашата страница за прогноза за цената ZEBRO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZEBRO сега!

