Токеномика на Spores Network (SPO)
Информация за Spores Network (SPO)
Spores Network is building a multi-chain interoperable NFT marketplace and DeFi protocols for Creative Industries: Animation, Collectibles, Digital Artworks, Fashion, Gaming, Sport Cards. Spores Network founders deeply believe that a digital “metaverse” is being built today that will revolutionize our thoughts and behavior with respect to living, owning, sharing our physical and digital lives. Crypto enables two exciting and eventual two paths: Decentralization of Ownership, Frictionless Redistribution of Capital. Spores seeks to empower creators to create, exchange, and communicate their life’s work. Our Core Values are defined as: Creator Centricity, Frictionless, Borderless, Community.
The native digital cryptographically-secured fungible (i.e. ERC20 / BEP20) token of the Spores platform (ticker symbol SPO) is a transferable representation of attributed governance and utility functions specified in the protocol/code of the Spores platform, and which is designed to be used solely as an interoperable utility token on the platform. SPO is designed to be NFT-creator-centric and DeFi-community-driven, and to incentivize all contributors and participants across the whole Spores ecosystem. As the economic incentive for network participation SPO token incentives will be distributed to incentivise users to participate in community governance, reward contributors on the platform and other utility purposes including platform fees discount. Community incentives (NFT minting, trading, LP mining and other DeFi rewards): Reward for NFT creators for each newly minted NFT on Spores platform. Reward for buyers and sellers per confirmed transaction (auction, exchange, etc). Reward for LPs to provide liquidity on the platform supporting transactions related to SPO.
Токеномика и анализ на цената за Spores Network (SPO)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Spores Network (SPO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Spores Network (SPO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Spores Network (SPO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой SPO токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой SPO токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на SPO, разгледайте цената в реално време на токените SPO!
Прогноза за цената за SPO
Искате ли да знаете какъв път може да поеме SPO? Нашата страница за прогноза за цената SPO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.