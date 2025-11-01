Sploots by Virtuals цена (SPLOOT)
Цената в реално време за Sploots by Virtuals (SPLOOT) е$0.00042359. През последните 24 часа SPLOOT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0003607 до най-висока стойност $ 0.00049799, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPLOOT е $ 0.00198963, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0002691.
Що се отнася до краткосрочното представяне, SPLOOT има промяна от -1.46% за последния час, +17.44% за 24 часа и -0.97% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Sploots by Virtuals е $ 423.21K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SPLOOT е 997.25M, като общото предлагане е 997247740.9496186. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 423.21K.
През днешния ден промяната в цената на Sploots by Virtuals към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Sploots by Virtuals към USD беше $ -0.0002844332.
През последните 60 дни промяната в цената на Sploots by Virtuals към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Sploots by Virtuals към USD беше $ 0.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|+17.44%
|30 дни
|$ -0.0002844332
|-67.14%
|60 дни
|$ 0
|--
|90 дни
|$ 0
|--
Character Name: Sploots
Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.
Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.
Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.
Разбирането на токеномиката на Sploots by Virtuals (SPLOOT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SPLOOT сега!
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
