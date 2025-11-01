БорсаDEX+
Цената в реално време на Sploots by Virtuals днес е 0.00042359 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SPLOOT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SPLOOT в MEXC сега.

Sploots by Virtuals Лого

Sploots by Virtuals цена (SPLOOT)

Не се намира в списъка

1 SPLOOT към USD - цена в реално време:

$0.00042521
$0.00042521$0.00042521
+15.30%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Sploots by Virtuals (SPLOOT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:56:17 (UTC+8)

Информация за цената за Sploots by Virtuals (SPLOOT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0003607
$ 0.0003607$ 0.0003607
24-часов нисък
$ 0.00049799
$ 0.00049799$ 0.00049799
24-часов висок

$ 0.0003607
$ 0.0003607$ 0.0003607

$ 0.00049799
$ 0.00049799$ 0.00049799

$ 0.00198963
$ 0.00198963$ 0.00198963

$ 0.0002691
$ 0.0002691$ 0.0002691

-1.46%

+17.44%

-0.97%

-0.97%

Цената в реално време за Sploots by Virtuals (SPLOOT) е$0.00042359. През последните 24 часа SPLOOT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0003607 до най-висока стойност $ 0.00049799, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPLOOT е $ 0.00198963, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0002691.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPLOOT има промяна от -1.46% за последния час, +17.44% за 24 часа и -0.97% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sploots by Virtuals (SPLOOT)

$ 423.21K
$ 423.21K$ 423.21K

--
----

$ 423.21K
$ 423.21K$ 423.21K

997.25M
997.25M 997.25M

997,247,740.9496186
997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

Текущата пазарна капитализация на Sploots by Virtuals е $ 423.21K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SPLOOT е 997.25M, като общото предлагане е 997247740.9496186. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 423.21K.

История на цените за Sploots by Virtuals (SPLOOT) USD

През днешния ден промяната в цената на Sploots by Virtuals към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Sploots by Virtuals към USD беше $ -0.0002844332.
През последните 60 дни промяната в цената на Sploots by Virtuals към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Sploots by Virtuals към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+17.44%
30 дни$ -0.0002844332-67.14%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Character Name: Sploots

Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.

Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.

Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Sploots by Virtuals (SPLOOT) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Sploots by Virtuals (USD)

Колко ще струва Sploots by Virtuals (SPLOOT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Sploots by Virtuals (SPLOOT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Sploots by Virtuals.

Проверете прогнозата за цената за Sploots by Virtuals сега!

SPLOOT към местни валути

Токеномика на Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Разбирането на токеномиката на Sploots by Virtuals (SPLOOT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SPLOOT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Колко струва Sploots by Virtuals (SPLOOT) днес?
Цената в реално време на SPLOOT в USD е 0.00042359 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SPLOOT към USD?
Текущата цена на SPLOOT към USD е $ 0.00042359. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Sploots by Virtuals?
Пазарната капитализация за SPLOOT е $ 423.21K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SPLOOT?
Циркулиращото предлагане на SPLOOT е 997.25M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SPLOOT?
SPLOOT постигна ATH цена от 0.00198963 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SPLOOT?
SPLOOT достигна ATL цена от 0.0002691 USD.
Какъв е обемът на търговията на SPLOOT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SPLOOT е -- USD.
Ще се повиши ли SPLOOT тази година?
SPLOOT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SPLOOT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:56:17 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

