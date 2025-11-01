Информация за цената за Sploots by Virtuals (SPLOOT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0003607 $ 0.0003607 $ 0.0003607 24-часов нисък $ 0.00049799 $ 0.00049799 $ 0.00049799 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0003607$ 0.0003607 $ 0.0003607 24-часов висок $ 0.00049799$ 0.00049799 $ 0.00049799 Рекорд за всички времена $ 0.00198963$ 0.00198963 $ 0.00198963 Най-ниска цена $ 0.0002691$ 0.0002691 $ 0.0002691 Промяна на цената (1ч) -1.46% Промяна на цената (1д) +17.44% Промяна на цената (7д) -0.97% Промяна на цената (7д) -0.97%

Цената в реално време за Sploots by Virtuals (SPLOOT) е$0.00042359. През последните 24 часа SPLOOT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0003607 до най-висока стойност $ 0.00049799, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPLOOT е $ 0.00198963, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0002691.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPLOOT има промяна от -1.46% за последния час, +17.44% за 24 часа и -0.97% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Пазарна капитализация $ 423.21K$ 423.21K $ 423.21K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 423.21K$ 423.21K $ 423.21K Циркулиращо предлагане 997.25M 997.25M 997.25M Общо предлагане 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

Текущата пазарна капитализация на Sploots by Virtuals е $ 423.21K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SPLOOT е 997.25M, като общото предлагане е 997247740.9496186. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 423.21K.