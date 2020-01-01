Токеномика на Splash Dog (BUSTER) Открийте ключова информация за Splash Dog (BUSTER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Splash Dog (BUSTER) THE FAMOUS DOG JUMPING INTO THE WATER FROM TIKTOK WITH 500M+ VIEWS. A few facts about me Signature Pool Dive

Serial Killer

Silly Roadmap BORN - Launch of a token, development of a family of holders and a twitter 2.BORN - Project development, marketing and connect KOLs CEX listings - Listing on top exchanges and partnerships Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Ready to Splash? Официален уебсайт: https://buster-sol.xyz/ Купете BUSTER сега!

Токеномика и анализ на цената за Splash Dog (BUSTER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Splash Dog (BUSTER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.84K $ 10.84K $ 10.84K Общо предлагане: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Циркулиращо предлагане: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.84K $ 10.84K $ 10.84K Рекорд за всички времена: $ 0.00444016 $ 0.00444016 $ 0.00444016 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Splash Dog (BUSTER)

Токеномика на Splash Dog (BUSTER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Splash Dog (BUSTER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BUSTER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BUSTER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BUSTER, разгледайте цената в реално време на токените BUSTER!

Прогноза за цената за BUSTER Искате ли да знаете какъв път може да поеме BUSTER? Нашата страница за прогноза за цената BUSTER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BUSTER сега!

