Информация за цената за SPLASH (SPLASH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01391582 $ 0.01391582 $ 0.01391582 24-часов нисък $ 0.0148053 $ 0.0148053 $ 0.0148053 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01391582$ 0.01391582 $ 0.01391582 24-часов висок $ 0.0148053$ 0.0148053 $ 0.0148053 Рекорд за всички времена $ 0.051178$ 0.051178 $ 0.051178 Най-ниска цена $ 0.00494731$ 0.00494731 $ 0.00494731 Промяна на цената (1ч) -1.09% Промяна на цената (1д) +4.41% Промяна на цената (7д) -6.08% Промяна на цената (7д) -6.08%

Цената в реално време за SPLASH (SPLASH) е$0.01457672. През последните 24 часа SPLASH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01391582 до най-висока стойност $ 0.0148053, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPLASH е $ 0.051178, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00494731.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPLASH има промяна от -1.09% за последния час, +4.41% за 24 часа и -6.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SPLASH (SPLASH)

Пазарна капитализация $ 146.30K$ 146.30K $ 146.30K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 146.31K$ 146.31K $ 146.31K Циркулиращо предлагане 10.00M 10.00M 10.00M Общо предлагане 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на SPLASH е $ 146.30K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SPLASH е 10.00M, като общото предлагане е 10000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 146.31K.