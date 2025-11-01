Информация за цената за spiritcoin (SPIRITCOIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000647 $ 0.00000647 $ 0.00000647 24-часов нисък $ 0.00000672 $ 0.00000672 $ 0.00000672 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000647$ 0.00000647 $ 0.00000647 24-часов висок $ 0.00000672$ 0.00000672 $ 0.00000672 Рекорд за всички времена $ 0.00056793$ 0.00056793 $ 0.00056793 Най-ниска цена $ 0.00000629$ 0.00000629 $ 0.00000629 Промяна на цената (1ч) +0.59% Промяна на цената (1д) +1.95% Промяна на цената (7д) -1.81% Промяна на цената (7д) -1.81%

Цената в реално време за spiritcoin (SPIRITCOIN) е$0.00000667. През последните 24 часа SPIRITCOIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000647 до най-висока стойност $ 0.00000672, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPIRITCOIN е $ 0.00056793, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000629.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPIRITCOIN има промяна от +0.59% за последния час, +1.95% за 24 часа и -1.81% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за spiritcoin (SPIRITCOIN)

Пазарна капитализация $ 6.67K$ 6.67K $ 6.67K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.67K$ 6.67K $ 6.67K Циркулиращо предлагане 999.58M 999.58M 999.58M Общо предлагане 999,577,430.236654 999,577,430.236654 999,577,430.236654

Текущата пазарна капитализация на spiritcoin е $ 6.67K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SPIRITCOIN е 999.58M, като общото предлагане е 999577430.236654. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.67K.