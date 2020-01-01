Токеномика на Spinning Cat (OIIAOIIA)
Информация за Spinning Cat (OIIAOIIA)
OIIAOIIA is a unique, community-driven project inspired by the viral spinning cat meme, a symbol of internet culture’s playful and absurd nature. Originally created as a lighthearted crypto coin, OIIAOIIA quickly captured the imagination of online communities who resonated with its charm and simplicity. The project’s viral roots gave it an organic following, but as its popularity grew, it became clear that its true potential could only be realized through collective ownership and participation.
Recognizing the power of its community, the project underwent a significant transition to full community ownership. This move was aimed at fostering transparency, decentralization, and inclusivity, empowering individuals to have a direct role in shaping OIIAOIIA’s future. By putting the decision-making process into the hands of its supporters, the project ensures that it evolves in a way that aligns with the interests and creativity of its participants.
At its core, OIIAOIIA celebrates the whimsical and collaborative spirit of internet culture while exploring the possibilities of decentralized technology. Unlike traditional meme-based tokens that often rely on fleeting hype, OIIAOIIA is building a decentralized ecosystem where the community actively contributes to its growth. This ecosystem encourages creativity, governance, and innovation, turning a simple meme into a collective symbol of empowerment.
The project’s community-first approach is what sets it apart. Every decision, from developmental milestones to the coin’s utility, is shaped by the collective input of its members. This decentralization ensures that no single entity has control over the project, reinforcing trust and alignment with the principles of blockchain technology. In a space where meme coins are often short-lived and centralized, OIIAOIIA positions itself as a sustainable project rooted in transparency and collaboration.
OIIAOIIA also aims to bridge the gap between internet culture and blockchain by creating value in unexpected places. It is a testament to the power of community-driven projects to turn simple ideas into something greater. By combining the universality of humor with decentralized governance, OIIAOIIA is not just a meme coin—it’s a platform for exploring the intersection of creativity, technology, and collective ownership.
As the project continues to evolve, OIIAOIIA remains committed to its vision of fostering a decentralized community that values transparency, innovation, and fun. It is a project that invites everyone to take part in its journey, transforming a spinning cat meme into a lasting and meaningful endeavor in the world of crypto.
Токеномика и анализ на цената за Spinning Cat (OIIAOIIA)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Spinning Cat (OIIAOIIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Spinning Cat (OIIAOIIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Spinning Cat (OIIAOIIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой OIIAOIIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой OIIAOIIA токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на OIIAOIIA, разгледайте цената в реално време на токените OIIAOIIA!
Прогноза за цената за OIIAOIIA
Искате ли да знаете какъв път може да поеме OIIAOIIA? Нашата страница за прогноза за цената OIIAOIIA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.