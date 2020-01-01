Токеномика на SpineDAO Token (SPINE) Открийте ключова информация за SpineDAO Token (SPINE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SpineDAO Token (SPINE) SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem. Официален уебсайт: https://www.spinedao.com/ Бяла книга: https://spinedao.gitbook.io/spinedao Купете SPINE сега!

Токеномика и анализ на цената за SpineDAO Token (SPINE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SpineDAO Token (SPINE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 297.87M $ 297.87M $ 297.87M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.46M $ 8.46M $ 8.46M Рекорд за всички времена: $ 0.00940614 $ 0.00940614 $ 0.00940614 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00570414 $ 0.00570414 $ 0.00570414 Текуща цена: $ 0.00846076 $ 0.00846076 $ 0.00846076 Научете повече за цената на SpineDAO Token (SPINE)

Токеномика на SpineDAO Token (SPINE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SpineDAO Token (SPINE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SPINE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SPINE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SPINE, разгледайте цената в реално време на токените SPINE!

Прогноза за цената за SPINE Искате ли да знаете какъв път може да поеме SPINE? Нашата страница за прогноза за цената SPINE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SPINE сега!

