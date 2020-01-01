Токеномика на Spin It (SPIN) Открийте ключова информация за Spin It (SPIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Spin It (SPIN) SPIN IT is a crypto casino platform offering slots with feature buying, live casino games, specialty games, game shows, plus sports and esports betting. From slots to live tables, we've got your game. Evolution, Pragmatic, and more - only the best for SPIN IT. Live dealers, real action. Blackjack, Baccarat, Roulette & more. Up to 1000x leverage on select crypto. Never lose more than your initial bet. That's the SPIN IT guarantee. Connect your wallet and claim your deposit bonus! Instant deposits with Sonic native assets starting with $SHADOW. No KYC required—start playing now! Официален уебсайт: https://spinit.owl.games/ Купете SPIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Spin It (SPIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Spin It (SPIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 529.72K $ 529.72K $ 529.72K Общо предлагане: $ 996.50M $ 996.50M $ 996.50M Циркулиращо предлагане: $ 179.51M $ 179.51M $ 179.51M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M Рекорд за всички времена: $ 0.00577706 $ 0.00577706 $ 0.00577706 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00175638 $ 0.00175638 $ 0.00175638 Текуща цена: $ 0.00295088 $ 0.00295088 $ 0.00295088 Научете повече за цената на Spin It (SPIN)

Токеномика на Spin It (SPIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Spin It (SPIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SPIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SPIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SPIN, разгледайте цената в реално време на токените SPIN!

Прогноза за цената за SPIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме SPIN? Нашата страница за прогноза за цената SPIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SPIN сега!

