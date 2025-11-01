Информация за цената за SPICE (SPICE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001155 24-часов нисък $ 0.00001421 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00058222 Най-ниска цена $ 0.00001005 Промяна на цената (1ч) -5.61% Промяна на цената (1д) -12.19% Промяна на цената (7д) -8.58%

Цената в реално време за SPICE (SPICE) е$0.00001152. През последните 24 часа SPICE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001155 до най-висока стойност $ 0.00001421, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPICE е $ 0.00058222, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001005.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPICE има промяна от -5.61% за последния час, -12.19% за 24 часа и -8.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SPICE (SPICE)

Пазарна капитализация $ 194.29K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 801.61K Циркулиращо предлагане 16.83B Общо предлагане 69,419,668,031.91005

Текущата пазарна капитализация на SPICE е $ 194.29K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SPICE е 16.83B, като общото предлагане е 69419668031.91005. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 801.61K.