Токеномика на Spheroid Universe (SPH) Открийте ключова информация за Spheroid Universe (SPH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Spheroid Universe (SPH) Spheroid Universe (SU) is a platform for developing and launching projects in Augmented Reality (AR). The platform’s technological foundation is the Spheroid AR Cloud OS and Spheroid Script programming language. SU is a technological ecosystem based on breakthrough technologies that help to connect the AR world with the real world for Gaming, Entertainment, Advertising, Education, various types of services and activities with extensive monetization possibilities for participants. Официален уебсайт: https://www.spheroiduniverse.io/ Купете SPH сега!

Токеномика и анализ на цената за Spheroid Universe (SPH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Spheroid Universe (SPH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Общо предлагане: $ 2.64B $ 2.64B $ 2.64B Циркулиращо предлагане: $ 2.64B $ 2.64B $ 2.64B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Рекорд за всички времена: $ 0.53551 $ 0.53551 $ 0.53551 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00054242 $ 0.00054242 $ 0.00054242 Научете повече за цената на Spheroid Universe (SPH)

Токеномика на Spheroid Universe (SPH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Spheroid Universe (SPH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SPH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SPH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SPH, разгледайте цената в реално време на токените SPH!

Прогноза за цената за SPH Искате ли да знаете какъв път може да поеме SPH? Нашата страница за прогноза за цената SPH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SPH сега!

