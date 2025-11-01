Информация за цената за Speedrun (RUN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000589 24-часов нисък $ 0.00000639 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00429723 Най-ниска цена $ 0.00000525 Промяна на цената (1ч) -3.13% Промяна на цената (1д) +4.41% Промяна на цената (7д) +2.68%

Цената в реално време за Speedrun (RUN) е$0.00000615. През последните 24 часа RUN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000589 до най-висока стойност $ 0.00000639, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RUN е $ 0.00429723, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000525.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RUN има промяна от -3.13% за последния час, +4.41% за 24 часа и +2.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Speedrun (RUN)

Пазарна капитализация $ 6.15K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.15K Циркулиращо предлагане 999.84M Общо предлагане 999,839,217.0024183

Текущата пазарна капитализация на Speedrun е $ 6.15K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RUN е 999.84M, като общото предлагане е 999839217.0024183. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.15K.