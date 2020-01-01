Токеномика на Speculation (SPECU) Открийте ключова информация за Speculation (SPECU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Speculation (SPECU) Speculation is a meme-inspired cryptocurrency token that playfully acknowledges the speculative nature of cryptocurrency markets. Created by the AI Clanker on Farcaster, SPECU embraces the fundamental truth that market movements are driven by collective speculation and trader psychology. The project fosters discussions around trading behavior and market sentiment, serving as a practical experiment in how perceived value and market dynamics interact in the digital asset space. Официален уебсайт: https://speculation.art/ Купете SPECU сега!

Токеномика и анализ на цената за Speculation (SPECU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Speculation (SPECU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 79.62K $ 79.62K $ 79.62K Общо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 79.62K $ 79.62K $ 79.62K Рекорд за всички времена: $ 0.711783 $ 0.711783 $ 0.711783 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00769145 $ 0.00769145 $ 0.00769145 Текуща цена: $ 0.079505 $ 0.079505 $ 0.079505 Научете повече за цената на Speculation (SPECU)

Токеномика на Speculation (SPECU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Speculation (SPECU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SPECU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SPECU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SPECU, разгледайте цената в реално време на токените SPECU!

Прогноза за цената за SPECU Искате ли да знаете какъв път може да поеме SPECU? Нашата страница за прогноза за цената SPECU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SPECU сега!

