Информация за Spectre AI (SPECTRE) SPECTRE is the native token of an innovative AI-powered predictive learning tool designed to assist traders and investors. Официален уебсайт: https://spectreai.io/ Бяла книга: https://spectre-ai-prediction-bot.gitbook.io/spectre-ai-trading-bot/

Токеномика и анализ на цената за Spectre AI (SPECTRE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Spectre AI (SPECTRE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 24.77M $ 24.77M $ 24.77M Общо предлагане: $ 9.99M $ 9.99M $ 9.99M Циркулиращо предлагане: $ 9.99M $ 9.99M $ 9.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 24.77M $ 24.77M $ 24.77M Рекорд за всички времена: $ 7.09 $ 7.09 $ 7.09 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02880028 $ 0.02880028 $ 0.02880028 Текуща цена: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 Научете повече за цената на Spectre AI (SPECTRE)

Токеномика на Spectre AI (SPECTRE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Spectre AI (SPECTRE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SPECTRE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SPECTRE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SPECTRE, разгледайте цената в реално време на токените SPECTRE!

