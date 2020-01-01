Токеномика на Spectral Sight (SIGHT) Открийте ключова информация за Spectral Sight (SIGHT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

$SIGHT is a community-driven, meme-based token inspired by the concept of "spectral sight" an abstract vision beyond the physical. The project revolves around playful exploration of perception, humor, and art, creating a unique ecosystem where users can interact through creative experiences. While not intended for serious financial use, $SIGHT offers collectible value, artistic engagement, and potential integration with decentralized community activities such as NFT creations and gamified experiences. Its utility lies in fostering creative interactions, collaboration, and lighthearted engagement within the meme token space. Официален уебсайт: https://sightspectral.xyz/

Токеномика и анализ на цената за Spectral Sight (SIGHT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Spectral Sight (SIGHT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.51K $ 9.51K $ 9.51K Общо предлагане: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M Циркулиращо предлагане: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.51K $ 9.51K $ 9.51K Рекорд за всички времена: $ 0.00115466 $ 0.00115466 $ 0.00115466 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Spectral Sight (SIGHT)

Токеномика на Spectral Sight (SIGHT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Spectral Sight (SIGHT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SIGHT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SIGHT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SIGHT, разгледайте цената в реално време на токените SIGHT!

Прогноза за цената за SIGHT Искате ли да знаете какъв път може да поеме SIGHT? Нашата страница за прогноза за цената SIGHT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SIGHT сега!

