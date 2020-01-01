Токеномика на Speciex (SPEX) Открийте ключова информация за Speciex (SPEX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Speciex (SPEX) The SPECIEX project is a decentralized infrastructure aimed at addressing scalability, interoperability, and liquidity fragmentation difficulties in the emerging decentralized finance (DeFi), metaverse, and non-fungible token (NFT) industries. The platform provides a well-chosen mix of features and innovations, and is being developed as a universal protocol for implementing future DeFi and NFT activities. The SPECIEX ecosystem has its native token, SPEX, on the Binance Smart Chain (BSC) protocol. The team behind the SPECIEX project is working towards making it simple for developers to use SPEX to build robust DeFi and NFT solutions and share the advantages with the rest of the cryptocurrency world. Beyond the SPECIEX project, the SPEX token has several use cases, including in-game purchases, credit card payments, travel arrangements, virtual gifts, NFTs, and charity donations. Официален уебсайт: https://speciex.io/ Бяла книга: https://speciex.io/image/pdf/SpeciexWhite.pdf Купете SPEX сега!

Токеномика и анализ на цената за Speciex (SPEX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Speciex (SPEX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 323,13K $ 323,13K $ 323,13K Общо предлагане: $ 1,50B $ 1,50B $ 1,50B Циркулиращо предлагане: $ 251,25M $ 251,25M $ 251,25M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1,93M $ 1,93M $ 1,93M Рекорд за всички времена: $ 0,01629199 $ 0,01629199 $ 0,01629199 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0,0012861 $ 0,0012861 $ 0,0012861 Научете повече за цената на Speciex (SPEX)

Токеномика на Speciex (SPEX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Speciex (SPEX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SPEX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SPEX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SPEX, разгледайте цената в реално време на токените SPEX!

Прогноза за цената за SPEX Искате ли да знаете какъв път може да поеме SPEX? Нашата страница за прогноза за цената SPEX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SPEX сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!