Информация за цената за Speak Ventures (SPEAK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00000701 24-часов висок $ 0.0000114 Рекорд за всички времена $ 0.00010866 Най-ниска цена $ 0.00000701 Промяна на цената (1ч) -1.77% Промяна на цената (1д) -38.18% Промяна на цената (7д) -80.94%

Цената в реално време за Speak Ventures (SPEAK) е$0.00000705. През последните 24 часа SPEAK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000701 до най-висока стойност $ 0.0000114, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPEAK е $ 0.00010866, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000701.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPEAK има промяна от -1.77% за последния час, -38.18% за 24 часа и -80.94% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Speak Ventures (SPEAK)

Пазарна капитализация $ 7.05K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.05K Циркулиращо предлагане 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Speak Ventures е $ 7.05K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SPEAK е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.05K.