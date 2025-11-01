Информация за цената за SparkDEX (SPRK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.02315378 $ 0.02315378 $ 0.02315378 24-часов нисък $ 0.02412058 $ 0.02412058 $ 0.02412058 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.02315378$ 0.02315378 $ 0.02315378 24-часов висок $ 0.02412058$ 0.02412058 $ 0.02412058 Рекорд за всички времена $ 0.04726344$ 0.04726344 $ 0.04726344 Най-ниска цена $ 0.01998888$ 0.01998888 $ 0.01998888 Промяна на цената (1ч) +0.19% Промяна на цената (1д) +1.85% Промяна на цената (7д) -2.63% Промяна на цената (7д) -2.63%

Цената в реално време за SparkDEX (SPRK) е$0.02375066. През последните 24 часа SPRK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.02315378 до най-висока стойност $ 0.02412058, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPRK е $ 0.04726344, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01998888.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPRK има промяна от +0.19% за последния час, +1.85% за 24 часа и -2.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SparkDEX (SPRK)

Пазарна капитализация $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 23.70M$ 23.70M $ 23.70M Циркулиращо предлагане 64.98M 64.98M 64.98M Общо предлагане 996,121,472.0 996,121,472.0 996,121,472.0

Текущата пазарна капитализация на SparkDEX е $ 1.55M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SPRK е 64.98M, като общото предлагане е 996121472.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.70M.