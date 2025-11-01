Информация за цената за SpaceX PreStocks (SPACEX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 194.42 $ 194.42 $ 194.42 24-часов нисък $ 208.6 $ 208.6 $ 208.6 24-часов висок 24-часов нисък $ 194.42$ 194.42 $ 194.42 24-часов висок $ 208.6$ 208.6 $ 208.6 Рекорд за всички времена $ 247.47$ 247.47 $ 247.47 Най-ниска цена $ 183.18$ 183.18 $ 183.18 Промяна на цената (1ч) +0.73% Промяна на цената (1д) +5.69% Промяна на цената (7д) -0.48% Промяна на цената (7д) -0.48%

Цената в реално време за SpaceX PreStocks (SPACEX) е$206.53. През последните 24 часа SPACEX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 194.42 до най-висока стойност $ 208.6, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPACEX е $ 247.47, а най-ниската цена за всички времена е $ 183.18.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPACEX има промяна от +0.73% за последния час, +5.69% за 24 часа и -0.48% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SpaceX PreStocks (SPACEX)

Пазарна капитализация $ 644.35K$ 644.35K $ 644.35K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 644.35K$ 644.35K $ 644.35K Циркулиращо предлагане 3.12K 3.12K 3.12K Общо предлагане 3,119.844628265 3,119.844628265 3,119.844628265

Текущата пазарна капитализация на SpaceX PreStocks е $ 644.35K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SPACEX е 3.12K, като общото предлагане е 3119.844628265. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 644.35K.