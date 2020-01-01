Токеномика на SpacePenguin (P3NGUIN) Открийте ключова информация за SpacePenguin (P3NGUIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SpacePenguin (P3NGUIN) $P3NGUIN: The deflationary yield-generating UnRuggable SmartDeFi reflection token with Charity use cases & more. After relaunched in mid 2024, SpacePenguin aims to build up its community to achieve its goal of helping charities all across the world! As part of our tokenomics, SpacePenguin collects taxes which go to the following; Reflections, Dev/Marketing Fund, Smart-Defi Tax and finally for our charity fund! Once our charity fund is built up our community can then decide where we donate this! Take your spot on the colony! Profit With A Purpose and help give back to our planet and the people who need it Официален уебсайт: https://spacepenguin.co/ Бяла книга: https://spacepenguin.co/storage/app/media/P3NGUIN-Whitepaper-rev2024001-Final.pdf Купете P3NGUIN сега!

Токеномика и анализ на цената за SpacePenguin (P3NGUIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SpacePenguin (P3NGUIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 78.21K $ 78.21K $ 78.21K Общо предлагане: $ 36.20T $ 36.20T $ 36.20T Циркулиращо предлагане: $ 36.20T $ 36.20T $ 36.20T FDV (оценка при пълна реализация): $ 78.21K $ 78.21K $ 78.21K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на SpacePenguin (P3NGUIN)

Токеномика на SpacePenguin (P3NGUIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SpacePenguin (P3NGUIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой P3NGUIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой P3NGUIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на P3NGUIN, разгледайте цената в реално време на токените P3NGUIN!

Прогноза за цената за P3NGUIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме P3NGUIN? Нашата страница за прогноза за цената P3NGUIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените P3NGUIN сега!

