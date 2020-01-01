Токеномика на SpaceN (SN) Открийте ключова информация за SpaceN (SN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SpaceN (SN) SpaceN is an NFT one-stop investment management tool.SpaceN will automatically count the investment income information of users buying and selling NFTs, so that users can timely understand the changes of their NFT assets.SpaceN will bring together the basic information and project dynamics of NFT projects to facilitate users to obtain valuable NFT project information in one stop.SpaceN will recommend corresponding social circles based on NFT holdings, so that users can find like-minded NFT holders or NFT traders.SpaceN will become a platform for users to build self-organized DAOs, so that users can build their own DAOs and sell their own NFTs. Официален уебсайт: https://www.spacen.xyz/ Купете SN сега!

Токеномика и анализ на цената за SpaceN (SN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SpaceN (SN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 21.76M $ 21.76M $ 21.76M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 40.01M $ 40.01M $ 40.01M FDV (оценка при пълна реализация): $ 543.76M $ 543.76M $ 543.76M Рекорд за всички времена: $ 6.15 $ 6.15 $ 6.15 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04957282 $ 0.04957282 $ 0.04957282 Текуща цена: $ 0.53476 $ 0.53476 $ 0.53476 Научете повече за цената на SpaceN (SN)

Токеномика на SpaceN (SN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SpaceN (SN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SN, разгледайте цената в реално време на токените SN!

Прогноза за цената за SN Искате ли да знаете какъв път може да поеме SN? Нашата страница за прогноза за цената SN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SN сега!

