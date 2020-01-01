Токеномика на SpaceFalcon (FCON) Открийте ключова информация за SpaceFalcon (FCON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SpaceFalcon (FCON) Intergalactic SOLANA metaverse featuring the classic space shooter game and premium Sci-Fi NFTs from cosmos and beyond. Falcon Metaverse: Space Falcon takes virtual assets a step further with the introduction of planets, spaceships, and galaxies. NFTs for in-game items means players literally own and control what they buy, earn, or craft. This goes beyond having to prove the item’s rarity, it opens the door to infinite scalability. Falcon Mission: Space Falcon has recreated the classic space shooter game in 3D to run in browser that incentivises players by integrating blockchain reward systems. Our various collection of customizable assets make the gaming experience highly engaging. Falcon MetaGround: Falcon crews gather at a neutral planet called MetaGround, to socialize with other players and trade mission critical assets Falcon VR: Fully immersive VR experience to take you on a thrilling adventure through galaxies. Players can interact with other players to build and battle for resources. Официален уебсайт: https://spacefalcon.com/ Бяла книга: https://whitepaper.spacefalcon.com/ Купете FCON сега!

Токеномика и анализ на цената за SpaceFalcon (FCON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SpaceFalcon (FCON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 526.29K $ 526.29K $ 526.29K Общо предлагане: $ 19.00B $ 19.00B $ 19.00B Циркулиращо предлагане: $ 17.34B $ 17.34B $ 17.34B FDV (оценка при пълна реализация): $ 576.66K $ 576.66K $ 576.66K Рекорд за всички времена: $ 0.01739679 $ 0.01739679 $ 0.01739679 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на SpaceFalcon (FCON)

Токеномика на SpaceFalcon (FCON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SpaceFalcon (FCON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FCON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FCON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FCON, разгледайте цената в реално време на токените FCON!

