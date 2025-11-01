Информация за цената за SPACEDOGE (SPDG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -1.28% Промяна на цената (1д) +2.75% Промяна на цената (7д) -32.57% Промяна на цената (7д) -32.57%

Цената в реално време за SPACEDOGE (SPDG) е--. През последните 24 часа SPDG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPDG е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPDG има промяна от -1.28% за последния час, +2.75% за 24 часа и -32.57% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SPACEDOGE (SPDG)

Пазарна капитализация $ 204.25K$ 204.25K $ 204.25K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 204.25K$ 204.25K $ 204.25K Циркулиращо предлагане 49.30B 49.30B 49.30B Общо предлагане 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511

Текущата пазарна капитализация на SPACEDOGE е $ 204.25K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SPDG е 49.30B, като общото предлагане е 49302458046.51511. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 204.25K.