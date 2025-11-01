Информация за цената за Spacebucks (SBX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00324161 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.17% Промяна на цената (1д) -1.12% Промяна на цената (7д) -11.74%

Цената в реално време за Spacebucks (SBX) е--. През последните 24 часа SBX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SBX е $ 0.00324161, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SBX има промяна от +0.17% за последния час, -1.12% за 24 часа и -11.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Spacebucks (SBX)

Пазарна капитализация $ 438.42K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 438.42K Циркулиращо предлагане 1000.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Spacebucks е $ 438.42K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SBX е 1000.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 438.42K.