Информация за Space ($SPACE) Space is a meme token on the Solana blockchain inspired by the viral cultural moment tied to the phrase “holding space for the lyrics of Defying Gravity” from the iconic musical Wicked. Rooted in pop culture, Space celebrates the creativity, humor, and community spirit that emerge from shared online experiences. Leveraging Solana's fast and efficient ecosystem, this accessible meme token has captured the imagination of people around the world. With its origins cemented in modern pop culture, Space has grown into a fun, community-driven project that brings people together through a shared love of memes, music, and theater. Официален уебсайт: https://x.com/HoldingSpaceCTO Купете $SPACE сега!

Токеномика и анализ на цената за Space ($SPACE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Space ($SPACE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 21.38K $ 21.38K $ 21.38K Общо предлагане: $ 984.00M $ 984.00M $ 984.00M Циркулиращо предлагане: $ 984.00M $ 984.00M $ 984.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 21.38K $ 21.38K $ 21.38K Рекорд за всички времена: $ 0.00455448 $ 0.00455448 $ 0.00455448 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001198 $ 0.00001198 $ 0.00001198 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Space ($SPACE)

Токеномика на Space ($SPACE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Space ($SPACE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $SPACE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $SPACE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $SPACE, разгледайте цената в реално време на токените $SPACE!

Прогноза за цената за $SPACE Искате ли да знаете какъв път може да поеме $SPACE? Нашата страница за прогноза за цената $SPACE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $SPACE сега!

