Информация за цената за Sovryn (SOV) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.152965 $ 0.152965 $ 0.152965 24-часов нисък $ 0.157475 $ 0.157475 $ 0.157475 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.152965$ 0.152965 $ 0.152965 24-часов висок $ 0.157475$ 0.157475 $ 0.157475 Рекорд за всички времена $ 43.98$ 43.98 $ 43.98 Най-ниска цена $ 0.087564$ 0.087564 $ 0.087564 Промяна на цената (1ч) -0.10% Промяна на цената (1д) -0.66% Промяна на цената (7д) +9.53% Промяна на цената (7д) +9.53%

Цената в реално време за Sovryn (SOV) е$0.154816. През последните 24 часа SOV се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.152965 до най-висока стойност $ 0.157475, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SOV е $ 43.98, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.087564.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SOV има промяна от -0.10% за последния час, -0.66% за 24 часа и +9.53% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sovryn (SOV)

Пазарна капитализация $ 7.72M$ 7.72M $ 7.72M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 15.50M$ 15.50M $ 15.50M Циркулиращо предлагане 49.82M 49.82M 49.82M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Sovryn е $ 7.72M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SOV е 49.82M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.50M.