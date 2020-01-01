Токеномика на Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)
Информация за Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)
Sovra Al is a mobile-first, Al-powered Web3 wallet designed to simplify crypto trading-especially within the Virtuals Protocol ecosystem. It acts as both a smart wallet and an autonomous trading assistant, using conversational Al to help users discover, evaluate, and execute trades on Al agent tokens. As Virtuals grow, Sovra grows. Sovra AI is an autonomous, AI-powered, mobile-first Web3 wallet designed for trading digital assets—especially agent tokens within the Virtuals Protocol ecosystem. It integrates AI-driven market analysis, autonomous trading features, and a conversational interface into a secure, user-friendly mobile app.
Токеномика и анализ на цената за Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sovra Ai by Virtuals (SOVRA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Sovra Ai by Virtuals (SOVRA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой SOVRA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой SOVRA токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOVRA, разгледайте цената в реално време на токените SOVRA!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.