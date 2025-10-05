Информация за цената за Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00185863$ 0.00185863 $ 0.00185863 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.42% Промяна на цената (1д) +5.32% Промяна на цената (7д) -30.00% Промяна на цената (7д) -30.00%

Цената в реално време за Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) е--. През последните 24 часа SOVRA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SOVRA е $ 0.00185863, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SOVRA има промяна от +0.42% за последния час, +5.32% за 24 часа и -30.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Пазарна капитализация $ 279.07K$ 279.07K $ 279.07K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 279.07K$ 279.07K $ 279.07K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Sovra Ai by Virtuals е $ 279.07K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SOVRA е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 279.07K.