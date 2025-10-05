Цената в реално време на Sovra Ai by Virtuals днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SOVRA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SOVRA в MEXC сега.Цената в реално време на Sovra Ai by Virtuals днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SOVRA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SOVRA в MEXC сега.

Sovra Ai by Virtuals цена (SOVRA)

1 SOVRA към USD - цена в реално време:

$0.00027896
+5.30%1D
USD
Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Ценова графика на живо
Информация за цената за Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
24-часов нисък
$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0
$ 0.00185863
$ 0
+0.42%

+5.32%

-30.00%

-30.00%

Цената в реално време за Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) е--. През последните 24 часа SOVRA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SOVRA е $ 0.00185863, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SOVRA има промяна от +0.42% за последния час, +5.32% за 24 часа и -30.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

$ 279.07K
--
$ 279.07K
1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Sovra Ai by Virtuals е $ 279.07K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SOVRA е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 279.07K.

История на цените за Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) USD

През днешния ден промяната в цената на Sovra Ai by Virtuals към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Sovra Ai by Virtuals към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Sovra Ai by Virtuals към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Sovra Ai by Virtuals към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+5.32%
30 дни$ 0-55.80%
60 дни$ 0-16.32%
90 дни$ 0--

Какво е Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Sovra Al is a mobile-first, Al-powered Web3 wallet designed to simplify crypto trading-especially within the Virtuals Protocol ecosystem. It acts as both a smart wallet and an autonomous trading assistant, using conversational Al to help users discover, evaluate, and execute trades on Al agent tokens. As Virtuals grow, Sovra grows. Sovra AI is an autonomous, AI-powered, mobile-first Web3 wallet designed for trading digital assets—especially agent tokens within the Virtuals Protocol ecosystem. It integrates AI-driven market analysis, autonomous trading features, and a conversational interface into a secure, user-friendly mobile app.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Sovra Ai by Virtuals (USD)

Колко ще струва Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Sovra Ai by Virtuals.

Проверете прогнозата за цената за Sovra Ai by Virtuals сега!

SOVRA към местни валути

Токеномика на Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Разбирането на токеномиката на Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SOVRA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Колко струва Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) днес?
Цената в реално време на SOVRA в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SOVRA към USD?
Текущата цена на SOVRA към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Sovra Ai by Virtuals?
Пазарната капитализация за SOVRA е $ 279.07K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SOVRA?
Циркулиращото предлагане на SOVRA е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SOVRA?
SOVRA постигна ATH цена от 0.00185863 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SOVRA?
SOVRA достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на SOVRA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SOVRA е -- USD.
Ще се повиши ли SOVRA тази година?
SOVRA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SOVRA за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.