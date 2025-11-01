Информация за цената за SoulPeg USD (SPUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.997602 $ 0.997602 $ 0.997602 24-часов нисък $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.997602$ 0.997602 $ 0.997602 24-часов висок $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Рекорд за всички времена $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 Най-ниска цена $ 0.97149$ 0.97149 $ 0.97149 Промяна на цената (1ч) +0.29% Промяна на цената (1д) +0.22% Промяна на цената (7д) -0.03% Промяна на цената (7д) -0.03%

Цената в реално време за SoulPeg USD (SPUSD) е$1.002. През последните 24 часа SPUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.997602 до най-висока стойност $ 1.005, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPUSD е $ 1.014, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.97149.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPUSD има промяна от +0.29% за последния час, +0.22% за 24 часа и -0.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SoulPeg USD (SPUSD)

Пазарна капитализация $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Циркулиращо предлагане 2.16M 2.16M 2.16M Общо предлагане 2,161,626.069763071 2,161,626.069763071 2,161,626.069763071

Текущата пазарна капитализация на SoulPeg USD е $ 2.17M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SPUSD е 2.16M, като общото предлагане е 2161626.069763071. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.17M.