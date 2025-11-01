Информация за цената за Soulbucks (SBX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00008993 $ 0.00008993 $ 0.00008993 24-часов нисък $ 0.00010995 $ 0.00010995 $ 0.00010995 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00008993$ 0.00008993 $ 0.00008993 24-часов висок $ 0.00010995$ 0.00010995 $ 0.00010995 Рекорд за всички времена $ 0.00791712$ 0.00791712 $ 0.00791712 Най-ниска цена $ 0.000040$ 0.000040 $ 0.000040 Промяна на цената (1ч) -0.00% Промяна на цената (1д) +22.18% Промяна на цената (7д) -26.71% Промяна на цената (7д) -26.71%

Цената в реално време за Soulbucks (SBX) е$0.00010994. През последните 24 часа SBX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00008993 до най-висока стойност $ 0.00010995, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SBX е $ 0.00791712, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000040.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SBX има промяна от -0.00% за последния час, +22.18% за 24 часа и -26.71% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Soulbucks (SBX)

Пазарна капитализация $ 14.12K$ 14.12K $ 14.12K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 109.94K$ 109.94K $ 109.94K Циркулиращо предлагане 128.41M 128.41M 128.41M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Soulbucks е $ 14.12K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SBX е 128.41M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 109.94K.