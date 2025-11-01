Информация за цената за Soul Graph (GRPH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0015998 $ 0.0015998 $ 0.0015998 24-часов нисък $ 0.00232371 $ 0.00232371 $ 0.00232371 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0015998$ 0.0015998 $ 0.0015998 24-часов висок $ 0.00232371$ 0.00232371 $ 0.00232371 Рекорд за всички времена $ 0.064363$ 0.064363 $ 0.064363 Най-ниска цена $ 0.00077195$ 0.00077195 $ 0.00077195 Промяна на цената (1ч) +5.35% Промяна на цената (1д) +30.44% Промяна на цената (7д) +99.96% Промяна на цената (7д) +99.96%

Цената в реално време за Soul Graph (GRPH) е$0.00233954. През последните 24 часа GRPH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0015998 до най-висока стойност $ 0.00232371, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GRPH е $ 0.064363, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00077195.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GRPH има промяна от +5.35% за последния час, +30.44% за 24 часа и +99.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Soul Graph (GRPH)

Пазарна капитализация $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Циркулиращо предлагане 999.89M 999.89M 999.89M Общо предлагане 999,894,823.528808 999,894,823.528808 999,894,823.528808

Текущата пазарна капитализация на Soul Graph е $ 2.28M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GRPH е 999.89M, като общото предлагане е 999894823.528808. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.28M.