БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Soul Graph днес е 0.00233954 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GRPH към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GRPH в MEXC сега.Цената в реално време на Soul Graph днес е 0.00233954 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GRPH към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GRPH в MEXC сега.

Повече за GRPH

GRPHценова информация

Какво представлява GRPH

Бяла книга GRPH

Официален уебсайт на GRPH

Токеномика на GRPH

GRPH ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Soul Graph Лого

Soul Graph цена (GRPH)

Не се намира в списъка

1 GRPH към USD - цена в реално време:

$0.00234469
$0.00234469$0.00234469
+31.90%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Soul Graph (GRPH) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:55:33 (UTC+8)

Информация за цената за Soul Graph (GRPH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0015998
$ 0.0015998$ 0.0015998
24-часов нисък
$ 0.00232371
$ 0.00232371$ 0.00232371
24-часов висок

$ 0.0015998
$ 0.0015998$ 0.0015998

$ 0.00232371
$ 0.00232371$ 0.00232371

$ 0.064363
$ 0.064363$ 0.064363

$ 0.00077195
$ 0.00077195$ 0.00077195

+5.35%

+30.44%

+99.96%

+99.96%

Цената в реално време за Soul Graph (GRPH) е$0.00233954. През последните 24 часа GRPH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0015998 до най-висока стойност $ 0.00232371, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GRPH е $ 0.064363, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00077195.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GRPH има промяна от +5.35% за последния час, +30.44% за 24 часа и +99.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Soul Graph (GRPH)

$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M

--
----

$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M

999.89M
999.89M 999.89M

999,894,823.528808
999,894,823.528808 999,894,823.528808

Текущата пазарна капитализация на Soul Graph е $ 2.28M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GRPH е 999.89M, като общото предлагане е 999894823.528808. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.28M.

История на цените за Soul Graph (GRPH) USD

През днешния ден промяната в цената на Soul Graph към USD беше $ +0.00054591.
През последните 30 дни промяната в цената на Soul Graph към USD беше $ +0.0014985682.
През последните 60 дни промяната в цената на Soul Graph към USD беше $ -0.0000185516.
През последните 90 дни промяната в цената на Soul Graph към USD беше $ -0.000072301780953224.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00054591+30.44%
30 дни$ +0.0014985682+64.05%
60 дни$ -0.0000185516-0.79%
90 дни$ -0.000072301780953224-2.99%

Какво е Soul Graph (GRPH)

Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Soul Graph (USD)

Колко ще струва Soul Graph (GRPH) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Soul Graph (GRPH) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Soul Graph.

Проверете прогнозата за цената за Soul Graph сега!

GRPH към местни валути

Токеномика на Soul Graph (GRPH)

Разбирането на токеномиката на Soul Graph (GRPH) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GRPH сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Soul Graph (GRPH)

Колко струва Soul Graph (GRPH) днес?
Цената в реално време на GRPH в USD е 0.00233954 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GRPH към USD?
Текущата цена на GRPH към USD е $ 0.00233954. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Soul Graph?
Пазарната капитализация за GRPH е $ 2.28M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GRPH?
Циркулиращото предлагане на GRPH е 999.89M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GRPH?
GRPH постигна ATH цена от 0.064363 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GRPH?
GRPH достигна ATL цена от 0.00077195 USD.
Какъв е обемът на търговията на GRPH?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GRPH е -- USD.
Ще се повиши ли GRPH тази година?
GRPH може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GRPH за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:55:33 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Soul Graph (GRPH)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,997.46
$109,997.46$109,997.46

-0.20%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,888.50
$3,888.50$3,888.50

+0.71%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02832
$0.02832$0.02832

-11.99%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.50
$188.50$188.50

+0.18%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,888.50
$3,888.50$3,888.50

+0.71%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,997.46
$109,997.46$109,997.46

-0.20%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.50
$188.50$188.50

+0.18%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5436
$2.5436$2.5436

+0.77%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,089.78
$1,089.78$1,089.78

+0.49%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000719
$0.0000719$0.0000719

+43.80%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09992
$0.09992$0.09992

+899.20%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000720
$0.000720$0.000720

+260.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00032
$0.00032$0.00032

+77.77%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0043
$0.0043$0.0043

+72.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000109
$0.00000109$0.00000109

+70.31%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.6600
$0.6600$0.6600

+28.23%