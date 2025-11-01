Информация за цената за SOSANA (SOSANA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.204452 $ 0.204452 $ 0.204452 24-часов нисък $ 0.242274 $ 0.242274 $ 0.242274 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.204452$ 0.204452 $ 0.204452 24-часов висок $ 0.242274$ 0.242274 $ 0.242274 Рекорд за всички времена $ 0.496509$ 0.496509 $ 0.496509 Най-ниска цена $ 0.160209$ 0.160209 $ 0.160209 Промяна на цената (1ч) +12.85% Промяна на цената (1д) +17.53% Промяна на цената (7д) +7.74% Промяна на цената (7д) +7.74%

Цената в реално време за SOSANA (SOSANA) е$0.242274. През последните 24 часа SOSANA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.204452 до най-висока стойност $ 0.242274, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SOSANA е $ 0.496509, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.160209.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SOSANA има промяна от +12.85% за последния час, +17.53% за 24 часа и +7.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SOSANA (SOSANA)

Пазарна капитализация $ 19.17M$ 19.17M $ 19.17M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 19.17M$ 19.17M $ 19.17M Циркулиращо предлагане 88.89M 88.89M 88.89M Общо предлагане 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

Текущата пазарна капитализация на SOSANA е $ 19.17M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SOSANA е 88.89M, като общото предлагане е 88888888.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.17M.