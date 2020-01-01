Токеномика на Sora (XOR) Открийте ключова информация за Sora (XOR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sora (XOR) Sora is a supranational world economic system and decentralized and democratic governance structure. SORA is both a new economic system that decentralizes the concept of a central bank as well as a network in the Polkadot ecosystem that will connect to the Polkadot relay chain and the parachains with built-in tools focused on DeFi. The SORA Network excels at providing tools for decentralized applications that use digital assets, such as atomic token swaps, bridging tokens to other blockchains, and creating programmatic rules involving digital assets. ​SORA Parliament is the governance system for the SORA Network. Официален уебсайт: https://sora.org/ Купете XOR сега!

Токеномика и анализ на цената за Sora (XOR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sora (XOR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 151.48K $ 151.48K $ 151.48K Общо предлагане: $ 3,239,448,601.57T $ 3,239,448,601.57T $ 3,239,448,601.57T Циркулиращо предлагане: $ 3,239,448,601.57T $ 3,239,448,601.57T $ 3,239,448,601.57T FDV (оценка при пълна реализация): $ 151.48K $ 151.48K $ 151.48K Рекорд за всички времена: $ 981.83 $ 981.83 $ 981.83 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Sora (XOR)

Токеномика на Sora (XOR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sora (XOR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XOR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XOR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XOR, разгледайте цената в реално време на токените XOR!

Прогноза за цената за XOR Искате ли да знаете какъв път може да поеме XOR? Нашата страница за прогноза за цената XOR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XOR сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!