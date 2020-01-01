Токеномика на Sophie Klein (KLEIN) Открийте ключова информация за Sophie Klein (KLEIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sophie Klein (KLEIN) $KLEIN is an innovative digital platform that combines artificial intelligence with decentralized blockchain technology to redefine the way users interact with NFTs. By leveraging proprietary AI models and smart contracts, $KLEIN enables the creation of dynamic, adaptive NFTs that can evolve based on user interaction, preferences, and even external influences. This project aims to blur the lines between virtual and physical experiences, giving users an unprecedented level of personalization in the digital asset space. Официален уебсайт: https://sophiaklein.xyz/ Купете KLEIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Sophie Klein (KLEIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sophie Klein (KLEIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.59K $ 6.59K $ 6.59K Общо предлагане: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M Циркулиращо предлагане: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.59K $ 6.59K $ 6.59K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Sophie Klein (KLEIN)

Токеномика на Sophie Klein (KLEIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sophie Klein (KLEIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KLEIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KLEIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KLEIN, разгледайте цената в реално време на токените KLEIN!

Прогноза за цената за KLEIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме KLEIN? Нашата страница за прогноза за цената KLEIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KLEIN сега!

