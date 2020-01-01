Токеномика на Sonne Finance (SONNE) Открийте ключова информация за Sonne Finance (SONNE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sonne Finance (SONNE) Sonne Finance is the first native decentralized lending protocol on Optimism for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source and Optimistic protocol serving users on Optimism. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them. Официален уебсайт: https://sonne.finance

Токеномика и анализ на цената за Sonne Finance (SONNE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sonne Finance (SONNE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 48.62K $ 48.62K $ 48.62K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 81.46M $ 81.46M $ 81.46M FDV (оценка при пълна реализация): $ 59.69K $ 59.69K $ 59.69K Рекорд за всички времена: $ 0.447185 $ 0.447185 $ 0.447185 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00051209 $ 0.00051209 $ 0.00051209 Текуща цена: $ 0.00059637 $ 0.00059637 $ 0.00059637

Токеномика на Sonne Finance (SONNE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sonne Finance (SONNE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SONNE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SONNE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SONNE, разгледайте цената в реално време на токените SONNE!

Прогноза за цената за SONNE Искате ли да знаете какъв път може да поеме SONNE? Нашата страница за прогноза за цената SONNE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

