Информация за цената за Songjam by Virtuals (SANG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.81% Промяна на цената (1д) +2.62% Промяна на цената (7д) +79.50% Промяна на цената (7д) +79.50%

Цената в реално време за Songjam by Virtuals (SANG) е--. През последните 24 часа SANG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SANG е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SANG има промяна от +1.81% за последния час, +2.62% за 24 часа и +79.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Songjam by Virtuals (SANG)

Пазарна капитализация $ 79.86K$ 79.86K $ 79.86K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 118.57K$ 118.57K $ 118.57K Циркулиращо предлагане 673.55M 673.55M 673.55M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Songjam by Virtuals е $ 79.86K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SANG е 673.55M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 118.57K.