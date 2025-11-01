sonar цена (S0X)
+0.67%
-0.50%
-22.29%
-22.29%
Цената в реално време за sonar (S0X) е$0.00002988. През последните 24 часа S0X се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00002936 до най-висока стойност $ 0.00003096, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на S0X е $ 0.00012122, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002936.
Що се отнася до краткосрочното представяне, S0X има промяна от +0.67% за последния час, -0.50% за 24 часа и -22.29% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на sonar е $ 28.31K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на S0X е 947.27M, като общото предлагане е 999943975.492971. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 29.88K.
През днешния ден промяната в цената на sonar към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на sonar към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на sonar към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на sonar към USD беше $ 0.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|-0.50%
|30 дни
|$ 0
|--
|60 дни
|$ 0
|--
|90 дни
|$ 0
|--
SONAR – On-chain Made Simple
SONAR was created with a simple mission: to make on-chain activity accessible and actionable for everyone. Today, the biggest barrier for both new and experienced users is complexity. If you want to scan a wallet, track transactions, analyze token flows, or place trades, you’re forced to jump between multiple dashboards, block explorers, and exchange interfaces. Each tool comes with its own layout, its own language, and often overwhelming amounts of raw data — hashes, codes, and technical noise that discourage adoption.
SONAR changes this completely by offering a chat-based on-chain agent that understands plain English. Instead of struggling with explorers or dozens of tabs, users simply open SONAR and ask questions directly:
“What tokens are inside this wallet?”
“Who are the top holders of this contract?”
“Show me recent inflows and outflows for this address.”
The platform then delivers clear, human-readable answers, removing the need to parse complex data manually. This approach lowers the barrier to entry for newcomers, while also giving advanced traders speed and clarity.
Beyond scanning wallets and contracts, SONAR goes further by enabling direct trading through natural language commands. Users can:
Open longs or shorts on Aster or Hyperliquid.
Place swaps and positions through Jupiter.
Buy and sell meme tokens on Pump.fun.
This creates a unified experience where scanning, analysis, and trading all happen in one place, guided by the simplicity of a chat interface.
SONAR is also integrated with Polymarket, enabling insights into prediction markets, deep analysis, and broader opportunities for users who want more than just wallet data. By connecting across multiple protocols, SONAR becomes not just a tool, but an ecosystem hub for Solana.
Another core part of the vision is governance and utility for token holders. $SONAR will give the community the power to vote on which features roll out next. Instead of a fixed, top-down roadmap, SONAR will be guided by its users. This ensures that development stays aligned with the needs of traders, builders, and the wider community.
In short, SONAR is solving the fragmentation problem in crypto. It removes the noise, replaces explorers with clarity, and brings trading, scanning, and research together under one interface — your own words.
With SONAR, there’s no more bouncing between tabs or drowning in hashes. The future of on-chain interaction is simple, fast, and community-driven.
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.
