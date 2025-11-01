Текущата пазарна капитализация на sonar е $ 28.31K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на S0X е 947.27M, като общото предлагане е 999943975.492971. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 29.88K.

Цената в реално време за sonar (S0X) е$0.00002988. През последните 24 часа S0X се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00002936 до най-висока стойност $ 0.00003096, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на S0X е $ 0.00012122, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002936.

История на цените за sonar (S0X) USD

През днешния ден промяната в цената на sonar към USD беше $ 0.

През последните 30 дни промяната в цената на sonar към USD беше $ 0.

През последните 60 дни промяната в цената на sonar към USD беше $ 0.

През последните 90 дни промяната в цената на sonar към USD беше $ 0.