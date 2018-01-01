Токеномика на SOMESING (SSG) Открийте ключова информация за SOMESING (SSG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

SOMESING is a blockchain-based global mobile karaoke app. It allows anyone to enjoy singing and listening to the best quality recordings created by its users for free anytime and anywhere throughout the globe. It is characterized by its well-designed token economy through which users can transparently be rewarded for their contents as the tokens supported to the contents are automatically distributed by smart contracts on the blockchain. Launched on 2018 by a team based in Korea & Singapore, SOMESING aims to address creator's profit sharing on platform, low quality of karaoke app, barrier of paid service, untransparency of copyrights & music source suppliers in global. Официален уебсайт: https://somesing.io/ Бяла книга: https://somesing.io/global/assets/file/SOMESING_whitepaper_en.pdf

Токеномика и анализ на цената за SOMESING (SSG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SOMESING (SSG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 402.65K Общо предлагане: $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 5.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 402.65K Рекорд за всички времена: $ 0.285814 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00006838 Текуща цена: $ 0

Токеномика на SOMESING (SSG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SOMESING (SSG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SSG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SSG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SSG, разгледайте цената в реално време на токените SSG!

