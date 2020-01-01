Токеномика на Solycat (SOLYCAT) Открийте ключова информация за Solycat (SOLYCAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Solycat (SOLYCAT) The SolyCat is a symbol of energy and mystery. Shining like the sun and agile as a feline. Solycat is here to take over Solana! Inspired by Shiba Inu’s legendary rise on Ethereum, Solycat is the ultimate meme coin designed for Solana’s fast and scalable blockchain. Our mission is simple: become the top cat of Solana. With bold branding, a vibrant community, and unstoppable momentum, Solycat is ready to dominate. This isn’t just another token—it’s a movement powered by fun, creativity, and the spirit of decentralization. Join the pride and let’s make history, one paw at a time! Официален уебсайт: https://solycat.com Купете SOLYCAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Solycat (SOLYCAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Solycat (SOLYCAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.56K $ 13.56K $ 13.56K Общо предлагане: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Циркулиращо предлагане: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.56K $ 13.56K $ 13.56K Рекорд за всички времена: $ 0.0017371 $ 0.0017371 $ 0.0017371 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Solycat (SOLYCAT)

Токеномика на Solycat (SOLYCAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Solycat (SOLYCAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SOLYCAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SOLYCAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOLYCAT, разгледайте цената в реално време на токените SOLYCAT!

Прогноза за цената за SOLYCAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме SOLYCAT? Нашата страница за прогноза за цената SOLYCAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SOLYCAT сега!

