The first personalized DeFAI Agent platform on Solana. Empowering Decisions with On-Chain Intelligence Soly is the brainchild of Madlabs #6789, a leading expert in Blockchain, DePIN, and AI with a proven track record of pioneering decentralized technologies. With deep technical acumen and visionary foresight, Madlabs #6789 has crafted Soly to redefine the future of AI-driven platforms.
Soly utilizes the advanced AI Agent SDK & framework by Eliza of ai16z. This unique approach allows Soly to train multiple AI Agents simultaneously, enabling them to become smarter, faster, and more adaptive. These Agents drive crypto market research and DeFi transacting, enabling real-time insights and precise execution. They also power DAO governance systems, automating proposal reviews and smart voting. Additionally, Soly introduces on-chain multi-modal Agents capable of processing language, speech, images, and video.
With the visionary leadership of Madlabs #6789 and OpenLoop's robust infrastructure, Soly sets a new standard for decentralized AI, redefining the future of on-chain intelligence and automation in the crypto world.
Токеномика и анализ на цената за SOLY AI (SOLY)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SOLY AI (SOLY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на SOLY AI (SOLY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на SOLY AI (SOLY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой SOLY токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой SOLY токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.