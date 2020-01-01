Токеномика на Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Открийте ключова информация за Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications. Официален уебсайт: https://app.solv.finance/babylon Купете XSOLVBTC сега!

Токеномика и анализ на цената за Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 551.18M $ 551.18M $ 551.18M Общо предлагане: $ 4.75K $ 4.75K $ 4.75K Циркулиращо предлагане: $ 4.75K $ 4.75K $ 4.75K FDV (оценка при пълна реализация): $ 551.18M $ 551.18M $ 551.18M Рекорд за всички времена: $ 121,137 $ 121,137 $ 121,137 Най-ниска стойност за целия период: $ 11,402.13 $ 11,402.13 $ 11,402.13 Текуща цена: $ 116,062 $ 116,062 $ 116,062 Научете повече за цената на Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC)

Токеномика на Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XSOLVBTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XSOLVBTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XSOLVBTC, разгледайте цената в реално време на токените XSOLVBTC!

Прогноза за цената за XSOLVBTC Искате ли да знаете какъв път може да поеме XSOLVBTC? Нашата страница за прогноза за цената XSOLVBTC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XSOLVBTC сега!

