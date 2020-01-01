Токеномика на Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Открийте ключова информация за Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns. Официален уебсайт: https://app.solv.finance/jupiter

Токеномика и анализ на цената за Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 55.88M Общо предлагане: $ 456.34 Циркулиращо предлагане: $ 456.34 FDV (оценка при пълна реализация): $ 55.88M Рекорд за всички времена: $ 129,953 Най-ниска стойност за целия период: $ 72,207 Текуща цена: $ 122,448

Токеномика на Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SOLVBTC.JUP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SOLVBTC.JUP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOLVBTC.JUP, разгледайте цената в реално време на токените SOLVBTC.JUP!

