Токеномика на Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Открийте ключова информация за Solv Protocol BTC (SOLVBTC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Solv Protocol BTC (SOLVBTC) SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation. Официален уебсайт: https://app.solv.finance/solvbtc Бяла книга: https://docs.solv.finance/solv-documentation

Токеномика и анализ на цената за Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Solv Protocol BTC (SOLVBTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B Общо предлагане: $ 10.04K $ 10.04K $ 10.04K Циркулиращо предлагане: $ 10.04K $ 10.04K $ 10.04K FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B Рекорд за всички времена: $ 122,909 $ 122,909 $ 122,909 Най-ниска стойност за целия период: $ 49,058 $ 49,058 $ 49,058 Текуща цена: $ 116,491 $ 116,491 $ 116,491

Токеномика на Solv Protocol BTC (SOLVBTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Solv Protocol BTC (SOLVBTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SOLVBTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SOLVBTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOLVBTC, разгледайте цената в реално време на токените SOLVBTC!

