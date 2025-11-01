Информация за цената за SOLPUMP (SOLPUMP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.01259683 24-часов висок $ 0.01465019 Рекорд за всички времена $ 0.02417307 Най-ниска цена $ 0.00712638 Промяна на цената (1ч) -3.40% Промяна на цената (1д) +0.52% Промяна на цената (7д) -26.36%

Цената в реално време за SOLPUMP (SOLPUMP) е$0.0130921. През последните 24 часа SOLPUMP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01259683 до най-висока стойност $ 0.01465019, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SOLPUMP е $ 0.02417307, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00712638.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SOLPUMP има промяна от -3.40% за последния час, +0.52% за 24 часа и -26.36% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SOLPUMP (SOLPUMP)

Пазарна капитализация $ 1.23M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.52M Циркулиращо предлагане 93.80M Общо предлагане 192,679,509.959236

Текущата пазарна капитализация на SOLPUMP е $ 1.23M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SOLPUMP е 93.80M, като общото предлагане е 192679509.959236. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.52M.