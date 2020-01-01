Токеномика на SolPod (SOLPOD) Открийте ключова информация за SolPod (SOLPOD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SolPod (SOLPOD) SolPod helps $SOLPOD holders to capitalise on Solana ecosystem tokens without needing to play an active role in day to day trading. SolPod have a trading team with a proven track record displayed publicly e.g. on our X account, and leverage this expertise to find Solana coins that have x100 potential to grow our holdings and that of our holders. Any holders who have $SOLPOD holdings above the eligibility criteria will receive airdrops of tokens our team has invested in, directly into their wallet. Historically these have occurred daily, following which $SOLPOD holders can decide to hold or sell the tokens to grow their portfolio. You can think of it as a Solana ecosystem mutual fund that pays dividends in up and coming tokens. The SOLPOD token's primary function is to determine airdrop eligibility. However, it also funds the SolPod's teams trading and marketing activities. It benefits from deflationary tokenomics as our team buys back and burns SOLPOD periodically, using some of the profits generated by our trading team. Официален уебсайт: https://solpod.site/ Бяла книга: https://solpod.gitbook.io/solpod-whitepaper Купете SOLPOD сега!

Токеномика и анализ на цената за SolPod (SOLPOD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SolPod (SOLPOD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.06K $ 6.06K $ 6.06K Общо предлагане: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M Циркулиращо предлагане: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.06K $ 6.06K $ 6.06K Рекорд за всички времена: $ 0.00118777 $ 0.00118777 $ 0.00118777 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на SolPod (SOLPOD)

Токеномика на SolPod (SOLPOD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SolPod (SOLPOD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SOLPOD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SOLPOD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOLPOD, разгледайте цената в реално време на токените SOLPOD!

Прогноза за цената за SOLPOD Искате ли да знаете какъв път може да поеме SOLPOD? Нашата страница за прогноза за цената SOLPOD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SOLPOD сега!

